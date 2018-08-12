Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Tunceli Pülümür kırsalında 1'i kırmızı listede 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu 'Roni Munzur' kod adlı Mahmut Laçin'in de öldürüldüğü belirlendi. Laçin'in Nisan ayında etkisiz hale gerilen kırmızı listedeki terörist 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine getirildiği ortaya çıktı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 25 yıldır BTÖ dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, 4 Nisan 2018’de Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürülen sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan’ın yerine bölgede görevlendirildiği tespit edilmiştir" denildi.
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