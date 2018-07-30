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Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Tunceli- Elazığ karayolunda eylem yapmak için bölgeye sızmaya çalışan PKK'lı terörist grubunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda, 10 terörist öldürüldü.

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Pülümür ilçesi Dağbek, Kocatepe ve Çakırkaya köyleri arasındaki ormanlık alandan Tunceli-Pülümür karayoluna sızarak eylem yapmaya çalışan kalabalık PKK'lı terörist grup, vatandaşlar tarafından fark edilerek, jandarmaya haber verildi.

HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİLER

Güvenlik birimleri alarma geçerek bölgeye ilk olarak silahlı insansız hava aracı (SİHA) sevk edilerek, terörist grubun bulunduğu alan havadan bombardıman altına alındı. Bombardımanla birlikte helikopterle bölgeye indirilen jandarma özel harekat timleri de karadan operasyon başlattı.

10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Halen yer yer devam eden operasyon ve çatışmalarda, aralarında terör örgütü PKK'nın Tunceli bölge sorumlularının da bulunduğu 10 terörist ölü ele geçirildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği tarafından 10 teröristin öldürülmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli PKK eylem terörist hava harekatı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kırk yıldır aynı cümleler tepelerine indik öldürdük,sonuç sorunlarıyla boğuşan,ekonomisi,ABD ve AB deki bir yöneticinin haberiyle çalkalanan bir ülke,bence artık halk da bu söylemlere inanmiyor,halk diyorki,öl,öldür zihniyeti çare olsaydı kırk yıl önce bu biterdi.Gelen cebini dolduruyor,iki vatan,millet narası iş tamam.Sadece ülkemize ve insanımıza yazık oluyor.Tek çare sorunlarını adaletli bir şekilde masada çözmektir.
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