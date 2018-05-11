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Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı.

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli-Erzincan karayolu çevresinde dün akşam operasyon yürüten jandarma özel harekat timlerinin ilerlediği sırada, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Olay bölgesinden ambulansla alınan uzman çavuş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş de hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Patlama sonrası kara ve havadan bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edilerek operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK'TA 1 TERÖRİST YAKALANDI

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 1 PKK'lı terörist silah ve teçhizatıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Uludere ilçesi Ortasu köyü bölgesinde 10 Mayıs'ta icra edilen operasyonlarda, 1 PKK'lı teröristin silah, teçhizat ve malzemeleri ile birlikte sağ olarak yakalandığı belirtildi.

DHA


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Tunceli PKK

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