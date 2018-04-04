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Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı.

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Teröristlerin kıstırıldığı bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Tunceli asker çatışma

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