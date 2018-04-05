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Tunceli'de teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında geceden itibaren devam eden ve 1 askerin hafif yaralandığı operasyonda 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı

Ayrıntılar geliyor...

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