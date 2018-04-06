Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon olarak değerlendirilen ve örgütün sözde Erzurum saha yapılanmasının tamamen çökmesini sağlayan operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinden alınan detaylara göre, Tunceli il jandarma komutanlığı ve MİT, yaptığı istihbarat çalışmasında PKK'nın sözde Erzurum Saha sorumlusu 'Panzer Kemal' kod isimli Medeni Sayılgan ve 2 yardımcısı ile birlikte toplam 7 teröristin Pülümür ilçesini Bingöl'ün Kiği ilçesi ile sınır olan Kırdım ormanları bölgesinde gizlendikleri tespit edildi. Kırdım ormanları bölgesinde sarp kayalık alanda kış üstlenmesinde bulunan 7 PKK'lının yerini dün sabah saatlerinde tespit eden güvenlik güçleri, kendilerini fark eden PKK'lıların ateş açmasıyla çatışma çıkarken, teröristlerin bulunduğu alan tamamen kuşatma altına alındı. 10 SAAT TESLİM OLMALARI BEKLENDİ



Güvenlik güçleri daha sonra terörist gruba 'Teslim ol' çağrılarında bulundu. Jandarmanın saatler süren, "İstersek şu an sizi anında öldürebiliriz ama teslim olmanızı ve devletin şefkatli kollarına sığınmanızı istiyoruz. Lütfen teslim olun sizi öldürmek istemiyoruz" çağrısı sonuç vermedi. PKK'lı grubun teslim olması için yaklaşık 10 saat bekleyen güvenlik güçleri sabah saatlerinde önce 4 ardından devam eden çatışmada ise 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

ERZURUM GRUBU TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Operasyon ile birlikte PKK terör örgütünün Erzurum yapılanmasının tamamen çökertildiği belirtildi. Son 1 yıl içinde aralarında üst düzey yöneticilerinde olduğu ve Erzurum bölgesinde faaliyet yürüten 43 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum ve Bingöl'deki terörist grupları arazi yapısı nedeniyle kış üstlenmesini Tunceli bölgesinde gerçekleştirirken, son bir yılda gerçekleşen operasyon ile grupların tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi. PKK'LI SAYILGAN, BİR ÇOK KANLI SALDIRININ FAİLİ OLARAK ARANIYORDU



Pülümür'deki operasyonda 4 milyon ödül kırmızı listede aranan 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan'ın daha önce bulunduğu Amanoslar bölgesi dahil bir çok kanlı eylemin faili olduğu belirtildi. Sayılgan'ın, Osmaniye'de ve İskenderun'da 14 askerin şehit edilmesi, Osmaniye-Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Teğmenin eşi Pınar Akdağ'ın lojmanda şehit edilmesi ve 16 terör suçundan arandığı ortaya çıktı. Operasyon ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada çok sayıda mühimmat ile gıda maddelerinin de ele geçirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle: