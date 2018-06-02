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Tunceli- Erzincan karayolu, sel nedeniyle bir saat trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

TUNCELİ- Erzincan karayolu, etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ- Erzincan karayolu, etkili olan sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmanın ardından yaklaşık 1 saat sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Tunceli'de, bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, il merkezi ile Nazimiye ve Pülümür ilçelerinde sele neden oldu. Ekili alanlar zarar görürken Tunceli- Erzincan karayolu iki noktada sel nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol nedine trafiğe açıldı.

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