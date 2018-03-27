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Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Tunceli-Erzincan karayolu, bölgede yürütülen terör operasyonunda çıkan çatışmadan dolayı trafiğe kapatıldı. Son dakika habere göre, Pülümür vadisinde yürütülen operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

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Tunceli Erzincan TSK PKK Son dakika

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