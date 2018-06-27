Tunceli, hava sporlarında da iddialı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından ortaklaşa yürütülen planlama ile kentte hava sporları potansiyelinin tespit edilmesi ve ekim ayında Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası düzenlenmesi için çalışma başlatıldı. Kentin hava sporları branşında tek tescilli kulübü olan Munzur Adrenalin Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü (MADOSK) tarafından desteklenen çalışmalar kapsamında Tunceli'ye gelen base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, arazide çalışmaları yürütüyor. Kent merkezi ile ilçelerinde hava sporlarının yapılabileceği alanları tespit etmek için 5 günlük bir çalışma yürütecek ekip, belirlediği alanlarda da ilk defa base jump ve yamaç paraşütü ile uçuşlar yaparak parkurları test ediyor. Base jump (sabit bir yapıdan, yüksek yerlerden veya uçurumdan paraşütle atlama) sporcusu Cengiz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıldır Türkiye'yi dolaşıp, atlanabilir noktaları belirleyerek işaretlemeler yaptığını anlattı. Şu ana kadar 43 ülkede 6 binin üzerinde atlayış gerçekleştiren Koçak, Tunceli'de de base jump alanlarını belirlemek için çalışma yaptığını söyledi.

Pülümür Vadisi'nde Sinan Tepesi'nde iki günlük bir çalışmanın ardından base jump yapılabilecek bir uçurum bulduğunu anlatan Koçak, "O uçurumun dipten yüksekliği 62 metre ama atlayış noktası ile yere inme noktası arasındaki mesafe yaklaşık 500 metre. Bölgenin şu ana kadar bana sunduğu ilk atlayış noktası burası oldu. Eminim ki Tunceli'de başka birçok yer çıkacak karşıma." dedi. Tunceli'de ilk çalışma sonuçlarına göre base jump ve yamaç paraşütü için uygun alanların olduğunu tespit ettiklerini anlatan Koçak, bu alanların sürdürülebilir olduğunu vurguladı. Kentin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve su sporlarıyla tanındığını belirten Koçak, şunları aktardı: "Tunceli su sporlarıyla zaten ivmeyi kazanmış bir şehir. Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve valiliğin de desteğiyle hava sporlarını da dahil ederek, aslında Avusturya'daki Insburg şehrine benzer, gelen insanların hava sporlarıyla, su sporlarıyla, doğa sporlarıyla, tırmanış gibi ya da doğa yürüyüşleri gibi sporlarla kendilerini ifade edebilmeleri için ideal bir alan. Amaç şu; burada yaşayan çocukların, gençlerin bunları görerek ilham alması ve gelecekte bu sporlara kendilerini adamaları, buradan kendilerine profesyonel bir yaşam kurmaları, aynı zamanda bölgenin kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımaları."

Pülümür Vadisi'nde base jump için uygun bulduğu ortalama 1400 rakımlı Sinan Tepe ve Mal Taşı Kayalıkları bölgelerini Türkiye'nin base jump haritasına işaretlediğini anlatan Cengiz Koçak, Sinan Tepe'ye "Gökdeniz", Mal Taşı Kayalıkları'na da "Haydar Haydar" adını verdiğini sözlerine ekledi. \ - Toy: "Oldukça güzel yerler buluyoruz" Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy da yaptığı açıklamada, Cengiz Koçak ile Tunceli'ye yeni uçuş ve atlayış bölgeleri bulmak için geldiklerini bildirdi. Tunceli'de hava sporları için ideal alanlar tespit ettiklerini ifade eden Toy, "Tunceli'de iki gündür çalışma yapıyoruz ve yamaç paraşütüyle uçulabilecek, halihazırda uçtuğum 3 yer var. Ayrıca uçulabilecek birçok yer daha var." dedi. Kentte rotalar oluşturmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Toy, "Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de destekleriyle çalışmalarımız devam ediyor. Oldukça güzel yerler buluyoruz ve turizme kazandıracağımız bir bölge burası. Devamında burada çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Her şey güzel olacak." diye konuştu.