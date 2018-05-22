Tunceli MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. MHP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki MHP hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

TUNCELİ MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

MHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Tunceli MHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Tunceli MHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

MHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA KEMAL DUYGULU

HAYDAR ERİŞTİ

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna gö32 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.