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Tunceli Ovacık'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda  6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

Öldürülen teröristin, Mayıs 2016 tarihinde Ovacık kırsalında 2 jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığının tespit edildiği açıklandı.

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