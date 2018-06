"Tunceli Pülümür yolunda 7 terörist etkisiz hale getirildi"

24 Haziran'ın kendileri adına önemli bir seçim tarihi olduğunu dile getiren Soylu, Türkiye'nin çok önemli merhalelerden geçtiğini ve her seçimin çok kritik olduğunu söyledi.

- "Tam demokrasi yaşayan bir ülke burası"

İçişleri Bakanı Soylu, her seçimin altın gibi bir coğrafyada yaşayan Türkiye için bir doğum olduğunu kaydederek, "Çünkü her seçimde milletin verdiği iradeyle beraber Türkiye'nin önü birkaç adım daha yarınlarına ulaşmak adına çok önemli bir mesafe almaktadır. 2002'den itibaren her demokratik seçim bütün saldırıları göğüslemiş, bütün saldırıları engellemiş ve milletin iradesiyle Türkiye mesafe almıştır. Onun için bu seçim hem mesafe almamızı gerektirecek bir seçimdir hem de Türkiye'de bundan önce yaşanananların bir daha yaşanmamasını temin edecek bir seçimdir. Hepimiz, şu nesil Türkiye'de çok sıkıntılar geçirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de insanların kıyafetlerinden dolayı özgürlüklerinden yoksun kaldığını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"TBMM'de tarif edilen bir anlayışın dışında artık kimsenin temsil edilemeyeceği bir süreci yıllarca sanki normalmiş gibi yaşadık. Şimdi hepsi geride kalmış değil. Ben 28 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanıydım.15 Temmuz akşamı Hakkari'den Bakanlığa gelen çocuklara demokrasi anlatırken nasıl büyük bir heyecan yaşarken 27 Şubat günü de aynı heyecanı yaşıyordum. Ama 28 Şubat'ta önüne bir demir perde indi. Türkiye 50 yıl önceye götürülmek zorunda kaldı. Biz demokratikleşme sürecini devam ettirmek zorundayız. Bunun da bizim açımızdan tek bir gücü var o da demokrasi, rey, oy ve sandık. Batı bu dilden anlar. Başka bir dilden anlamaz. Onların yapmak istedikleri tek bir şey vardı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak. Bizim seçimlerimiz başka ülkelerdeki gibi yüzde 90'a 10'la biten bir seçim değildir. Bizim seçimlerimiz referandum yüzde kaça kaç bitti. Tam demokrasi yaşayan bir ülke burası. Herkesin özgürce kendisini ortaya koyabildiği bir ülke."