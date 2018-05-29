Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli'de görev yapan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu girmiş olduğu çatışmada şehit oldu. Ankara'nın Haymana ilçesi Sarıgöl Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun, Tunceli'de görev yaptığı ve teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olduğu öğrenildi.
Şehit haberi Sarıgöl köyünde yaşayan acılı aileye verildi. Haberi ilk alan Baba Erdal Kolcu'nun ilk sözleri ''Vatan Sağ olsun '' oldu.
İHA
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