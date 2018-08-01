HABER

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, 3 yıl önce Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün'ün 7 teröristle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği, 3 yıl önce Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden teröristin Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün olduğunu ve bir ay önce düzenlenen operasyonda 7 teröristle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"2 Haziran 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir" denildi. (İHA)

karakocan

TUNCELİ'DE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Pülümür kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 10 teröristen 8 uzun namlulu silah, 2 EYP, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada önceki gün Pülümür'de vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında 10 teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

tunceli-operasyon-muhimmat

Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin yapıldığı belirtilen açıklamanın devamında;"7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet dürbün, 6 adet telsiz, 2 adet EYP düzeneği, 200 m. elektrik kablosu, 2 adet büyük tüp, 1 adet akü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kamera, 1 adt radyo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 top naylon branda ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir"denildi.

Açıklamada terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.


PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
Sınırdaki güvenlik kameralarını Trimbox koruyorSınırdaki güvenlik kameralarını Trimbox koruyor
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladıYKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mazlum karakoçan deniz düzgün Tunceli Valiliği Binbaşı Yavuz Sonat Güzel terörist

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

İlginizi Çekebilir

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH mekanlarını cennet eylemesin.Ateşler içinde yansınlar. Onu öldüreninde elleri dert görmesin inşallah
Diğer Haberler
İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

Nagehan Alçı: İstifa etmesi şart!

Nagehan Alçı: İstifa etmesi şart!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.