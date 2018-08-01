Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği, 3 yıl önce Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden teröristin Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün olduğunu ve bir ay önce düzenlenen operasyonda 7 teröristle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"2 Haziran 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir" denildi. (İHA)

TUNCELİ'DE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Pülümür kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 10 teröristen 8 uzun namlulu silah, 2 EYP, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada önceki gün Pülümür'de vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında 10 teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.