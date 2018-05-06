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Tunceli Valisi Sonel rafting yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Sonel: - "Tunceli'de 23-27 Mayıs arasında ilk defa Munzur Çayı'nın muhteşem güzelliğinde Türkiye Rafting Şampiyonası yapacağız"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Munzur Çayı'nda 10 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sonel'in, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve bazı esnafla Munzur Çayı'nda rafting yaptı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de 23-27 Mayıs arasında ilk defa Munzur Çayı'nın muhteşem güzelliğinde Türkiye Rafting Şampiyonası yapacağız. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı'ya teşekkür ederiz. Munzur'a bekleriz. Ovacık karayolu üzerindeki Dilek Köprüsü mevkisinden başlayarak Mameki Köprüsü'ne kadar Munzur Çayı'nda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda rafting yaptık. Bekleriz, her şey tanımakla başlar."

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Munzur Çayı Rafting Tunceli Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

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