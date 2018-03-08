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Tunceli ve Bingöl için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Tunceli ile Bingöl için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı.Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tunceli ile Bingöl genelinde bu geceden yarına kadar saatte 40 ile 60 kilometre kuvvette rüzgar, kuvvetli ve gökgürültülü yağış beklendiği bildirildi.Merkez, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım düşmesi konusunda tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Tunceli ile Bingöl için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tunceli ile Bingöl genelinde bu geceden yarına kadar saatte 40 ile 60 kilometre kuvvette rüzgar, kuvvetli ve gökgürültülü yağış beklendiği bildirildi.
Merkez, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım düşmesi konusunda tedbirli olunması konusunda uyardı.

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