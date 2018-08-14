HABER

Tunceli ve Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Tunceli ve Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli ve Kars'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 5 ve Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç güvenlik operasyonları Kars terörist Terörle Mücadele Tunceli

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.