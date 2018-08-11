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Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:17 | Son Güncelleme

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli’de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Operasyonları

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