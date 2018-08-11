Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli’de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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