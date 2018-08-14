HABER

Tunceli'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Kentin Çırtık Deresi bölgesinde çıkan çatışmada 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde il genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi - Çatışmada yaralanan 2 asker Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinin Çırtık Deresi bölgesinde terör örgütüne yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri ile ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda sıcak temas sağlanan PKK'lı 2 kadın terörist ölü ele geçirildi.

Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren 2 askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

İl merkezi kırsalında bugün düzenlenen bir başka operasyonda eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralıBursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
Homeros okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildiHomeros okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon terör Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.