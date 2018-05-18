Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda, F-16 savaş uçaklarıyla tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

