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Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan aileler, hayvanlarını yaylalara götürmek için 6 bin lira maaşla çalıştıracakları çoban bulamadıklarını söyledi.

Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan aileler, hayvanlarını yaylalara götürmek için 6 bin lira maaşla çalıştıracakları çoban bulamadıklarını söyledi.
Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki aileler geçimlerini koyun sürüleri besleyerek sağlarken, en büyük sıkıntılarının bölgede güvenlik gerekçesiyle getirilen yayla yasağı ve çoban bulamamak olduğunu söyledi. Sürü sahibi Nihat Yıldırım, hayvancılık yapmanın artık çok zorlaştığını ifade ederek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek beklediklerini ifade etti. Arpa ve saman fiyatlarının çok pahalı olduğunu anlatan Yıldırım, "Artık hayvancılık yapmak çok zorlaştı, ürünlerimiz para etmiyor. Koyunları beslemenin zorlukları var. Çoban tutmamız gerekiyor. Yaylaya çıkmamız gerek. Yaylaları kiralıyoruz ama yayla yasağı var. Arpa, saman fiyatları almış başını gidiyor. Bütün bu emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Süt para etmiyor, peynir çok ucuz Biz devletin bize el uzatmasını, özellikle Afganistanlı ve Suriyeli çobanları çalıştırmamız için bizlere yardım etmesini ve yayla yasaklarının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
'ÇOBANLAR, VALİ VE GENERAL MAAŞINDAN FAZLA PARA İSTİYOR'
Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ağa Yıldırım ise, çobanların talep ettikleri ücretin vali ve generallerin maaşından daha fazla olduğunu söyledi. Yıldırım, 6 bin lira maaş teklif ettiklerini, ancak çobanların 8-9 bin lira istediklerini dile getirerek, "Bir çobanın maaşı şu an bir valinin maaşından daha fazlasıdır. Çoban arıyoruz, kimle konuşsak bizden aylık 8 bin 9 bin TL maaş istiyor. Sadece koyunları sağmak için bile çoban bulunmuyor. Şu anda Tunceli yaylalarının büyük bölümü yasak. Biz bu durumda hayvanları daha uzak illerin yaylalarına götürüyoruz, bu da nakliye masrafını iki katına çıkarıyor. Bütün bu zorluklara rağmen hayvanlarımızı ucuza satıyoruz. Peynir fiyatları çok ucuz. Şu an peynirin kilosu 8 liraya satılıyor" diye konuştu.
Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan ailelerin besledikleri koyun sürüleri Şubat ayı içersinde yavrulamasıyla birlikte doğan kuzular, Nisan ayı sonlarına kadar anne sütü ile besleniyor. Koyun ve kuzuların her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez anneleri ile buluşma anları ise güzel görüntüler oluşturuyor.

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

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