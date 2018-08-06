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Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

TURUNCU LİSTESİNDEKİ SİNAN OKTULMUŞ’DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin de Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu  ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TURUNCU LİSTESİNDEKİ SİNAN OKTULMUŞ’DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin de Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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