Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TURUNCU LİSTESİNDEKİ SİNAN OKTULMUŞ’DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin de Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
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