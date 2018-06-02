HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de hava destekli operasyonda F-16'lar, 7 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde hava destekli operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, F-16'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Soylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koyduSoylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koydu
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 terörist terör operasyonu Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskında 25 kişi gözaltına alındı

Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskında 25 kişi gözaltına alındı

Soylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koydu

Soylu-Albayrak kavgası iddiasına canlı yayında noktayı koydu

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Donör son anda vazgeçti! Alparslan bebeğin annesi böyle seslendi

Donör son anda vazgeçti! Alparslan bebeğin annesi böyle seslendi

Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!

Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.