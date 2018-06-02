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Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Tunceli-Pülümür yolunda 7 terörist etkisiz hale getirildi"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür'de insansız hava aracıyla tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Soylu, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Bakan Soylu, "Tunceli Pülümür'de insansız hava araçlarımız ilk önce 5, ondan sonra da 2 görüntü aldılar ve yaklaşık 11.00 civarında da bugün 7 terörist Tunceli Pülümür yolunda etkisiz hale getirildi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terörist Tunceli

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