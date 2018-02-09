Tunceli'de 'Açık Kapı Projesi' hizmete girdi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan 'Açık Kapı Projesi', Tunceli'de bugün düzenlenen törenle hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bütün kamu kurumlarında uygulanmasına karar verilen 'Açık Kapı Projesi, Türkiye'de Tunceli'nin de aralarında bulunduğu 22 ilde uygulanmaya başlandı. Vali Yardımcısı Akın Zor, Kültür Müdürlüğü'nde uygulamalı bilgilendirme ile projeyi kamu kurum temsilcilerine anlattı. Daha sonra Vali Tuncay Sonel'in ilk olarak Hükümet Konağı girişine kurulan masaya oturmasıyla vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Hükümet Konağı'na gelen ve resmi kurumlarda işlerini halletmek, sorunlarına çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, burada görüş aldı. 'Açık Kapı Projesi' ile vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurma, sorunların dinlenerek çözümüne ilişkin yol gösterilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınarak, en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Açık kapı mamasında, güler yüzlü, iletişim sıkıntısı çekmeyen personelin yanısıra bir de psikolog görev yapacak.