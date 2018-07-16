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Tunceli'de ayakkabı boyacılarına yeni sandık ve kıyafet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, kentte ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 8 boyacıya, yeni boya sandıkları ve kıyafet verdi.  Kent merkezinde ayakabı boyayarak geçimlerini sağlayan 8 boyacıya yeni boya sandıkları ve kıyafetler veren Vali Tuncay Sonel, 8 boyacının derme çatma ve kötü görünüm sergileyen boya sandıklarını daha modern ve daha şık bir görünüme kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Bu sayede hem bu vatandaşlarımızın ekonomik açıdan gelirlerini yükseltmek hem de bu sandıkların ilimize yakışır bir görünümde olmasını istedik.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, kentte ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 8 boyacıya, yeni boya sandıkları ve kıyafet verdi.

Kent merkezinde ayakabı boyayarak geçimlerini sağlayan 8 boyacıya yeni boya sandıkları ve kıyafetler veren Vali Tuncay Sonel, 8 boyacının derme çatma ve kötü görünüm sergileyen boya sandıklarını daha modern ve daha şık bir görünüme kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Bu sayede hem bu vatandaşlarımızın ekonomik açıdan gelirlerini yükseltmek hem de bu sandıkların ilimize yakışır bir görünümde olmasını istedik. Sandıklarımızı bugün sahiplerine teslim ediyoruz. Boyacı esnafımıza hayırlı olsun. Hayırlı, bol kazançlar diliyorum"dedi.

Vali Sonel, boyacuların kış aylarında soğuktan korunmak için kapalı bir yer talep etmeleri üzerine bu konada da kendilerine söz vermesi boyacıları sevindirdi. 12 yıl aradan sonra ilk defa güzel bir boyacı sandığına sahip olduğunu söyleyen Gülşen Temur, "12 senedir bu işi yapıyorum. İşimin zorlukları çok fazla. Bayan olarak bu işi yaptığım için kimi bana kızdı, kimisi de takdir etti. 12 senedir bir Allah'ın kulu sandık alalım veya başka konuda destek olalım demedi. Allah razı olsun. Sayın Valimiz düşünmüş ve almış. Gerçekten çok mutlu oldum. 12 senedir ilk defa güzel bir sandığım oldu"dedi.

Boyacılardan Hıdır Uygur ise 25 yıldır bu işi severek yaptığını, bu iş sayesinde ailesini geçindirdiğini ifade ederek, "Sayın Valime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce kimse bize sandık ve yer vermedi"dedi.

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