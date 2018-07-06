Tunceli'de buğday ve arpa ekili alanda yangın

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir köyünde çıkan yangında 100 dönüm buğday ve arpa ekili alanda zarar oluştu.

Merkeze bağlı Böğürtlen köyünde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Mazgirt belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık bir saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı.

Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, gazetecilere, köylülerin, yangının ekili alan içindeki elektrik direğindeki trafodan çıktığını kendisine aktardığını söyledi.

Yangına müdahale edilmesi için itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Köylülerimizin, askerimizin, jandarmamızın da büyük desteğiyle yangını kontrol altına aldık. Ancak şu anda buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Ekiplerimiz gerekli tespiti yapacaklar ve tutanak tutacaklar. Gerekli desteği üreticimize sağlayacağız. Çok şükür ki can kaybı yok. Alevler çevredeki meyve bahçelerine sıçramadan gerekli önlemler kısa sürede alındı. Fazla bir zayiatımız yok çok şükür."

