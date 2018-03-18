Tunceli’de Çanakkale Zaferi törenleri

Tunceli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tunceli Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam etti. Valilik bahçesindeki törende Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit yakınları ile birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Piyade Yüzbaşı Zeki Uçar’ın günün önemine binaen konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı etkinlikler yer aldı.Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Zaferi” adlı skeç, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Program, çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.