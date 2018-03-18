Tunceli’de Çanakkale Zaferi törenleri

Tunceli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tunceli Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam etti. Valilik bahçesindeki törende Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit yakınları ile birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Piyade Yüzbaşı Zeki Uçar’ın günün önemine binaen konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı etkinlikler yer aldı.Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Zaferi” adlı skeç, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.
Program, çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum