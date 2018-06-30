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Tunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de doğa sporları ile doğa turizmi için en önemli coğrafyaya sahip olan Tunceli'de, bu sektörün gelişmesi için Tunceli Valiliği ile Fırat Kalkınma Ajansının, ortak hazırladığı proje ile kentin bu alanda önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.  Konu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında, Munzur Çayı üzerinde 2 akıllı bisiklet istasyonu, 2 yüzer iskeleli kano istasyonu, 6 trekking rotası ile Türkiye'de ve Dünyada rafting yapmaya en uygun çaylar arasında gösterilen Munzur Çayı üzerindeki 20 km'lik alan içerisinde 4 rafting istasyonu kurulacak.

Tunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık proje

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE'de doğa sporları ile doğa turizmi için en önemli coğrafyaya sahip olan Tunceli'de, bu sektörün gelişmesi için Tunceli Valiliği ile Fırat Kalkınma Ajansının, ortak hazırladığı proje ile kentin bu alanda önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.
Konu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında, Munzur Çayı üzerinde 2 akıllı bisiklet istasyonu, 2 yüzer iskeleli kano istasyonu, 6 trekking rotası ile Türkiye'de ve Dünyada rafting yapmaya en uygun çaylar arasında gösterilen Munzur Çayı üzerindeki 20 km'lik alan içerisinde 4 rafting istasyonu kurulacak. İlimizin turist potansiyelini arttırmak için tanıtım amaçlı turlar düzenlenecek, web tabanlı doğa turizmi tanıtım uygulamaları hazırlanacak. Ayrıca proje kapsamında 1 acil durum müdahale istasyonu, doğa sporları danışma merkezi kurulacak, rafting, kano, jet ski, hız teknesi, su sporu ekipmanları, parasiling alınıp, 40 yatak kapasiteli kamp merkezi oluşturulacak. Projenin toplam maliyeti 2 milyon 320 bin liradır" denildi.
Vali Tuncay Sonel imzasıyla yapılan açıklamada, projenin kendin turizm potansiyelini arttıracağı belirtilerek, şunlara yer verildi:
"Tunceli, bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir. Türkiye'nin en zengin turizm kaynaklarına sahip olan ilimizin, sahip olduğu doğa turizmi potansiyelini değerlendirmek için sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğa ve kültür mirasımızı da koruyarak, bölgemizde alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tunceli doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi projesi hayata geçirilecektir. Tunceli hem bölgenin hem Türkiye'nin önemli doğa sporları merkezi haline gelecek. Bu da ilimizin turizim gelirlerini önemli ölçüde artıracaktır."

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Tunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık projeTunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık proje

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