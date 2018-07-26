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Tunceli'de festival yasağına tepki 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de bu yıl 18'inci kez düzenlenmesi planlanan, ancak güvenlik gerekçesiyle Valilik kararı ile iptal edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali tertip komitesi, bugün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ile iptal kararına tepki gösterdi.  Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan ve aralarında HDP milletvekilleri Alican Önlü, Dilşad Cambaz Kaya'nın yanı sıra sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların da bulunduğu Festival Tertip Komitesi, festival yasağına teki gösterdi.

Tunceli'de festival yasağına tepki 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de bu yıl 18'inci kez düzenlenmesi planlanan, ancak güvenlik gerekçesiyle Valilik kararı ile iptal edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali tertip komitesi, bugün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ile iptal kararına tepki gösterdi.
Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan ve aralarında HDP milletvekilleri Alican Önlü, Dilşad Cambaz Kaya'nın yanı sıra sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların da bulunduğu Festival Tertip Komitesi, festival yasağına teki gösterdi. Hazırlanan açıklaması metnini Tertip Komitesi adına Hıdır Demir okudu. 18 yıldır düzenlenen ancak son üç senedir izin verilmediği için yapılamayan Munzur Kültür ve Doğa Festivali kutlamalarına bir gün kala Valilikçe yasaklandığını belirten Demir, "Her şeyden önce bu kararın son güne kadar bekletilerek tarafımıza bildirilmesi, yapılan işlemin her türden iyi niyetten uzak olduğunu göstermektedir. Öne sürülen gerekçelendirmede, festivalimizin 'yasadışı faaliyetlere, terör ve provokasyonlara' alan açacağı iddiası mesnetsizdir. Kaldı ki böylesi olasılıklara karşı önlem almak, festivalimizi güvenlik içinde yapmamızı sağlamakla yükümlü olanların, bu gerekçelendirmeyi, demokratik hakkımızın yasaklanması gerekçesiyle yapmaları, temel hukuk normlarının ihlalidir. Kişi başına neredeyse bir güvenlik görevlisinin düştüğü Dersim'de, festivali güvenlik gerekçesiyle yasaklanması ayrıca dikkat çekilmesi gereken başka bir tezattır" dedi.
Huzur ve güvenlik gerekçesinin 17 yıldır güvenlik ve huzursuzluk problemi yaratmamış olan festivale yönelik zorlama olduğunu savunan Demir, "Yine öne sürülen, 'halkın bir kesiminin olumsuz etkilenmesi' gerekçesi, şehrimiz özgülünde geçerli bile değildir. Aksine halkın bütünü bu festivale istekle katılmakta ve 17 yıldır herhangi bir rahatsızlık belirtilmediği de devletin kayıtlarıyla sabittir. Buradan basın aracılığıyla sormak istiyoruz; rahatsız olan halkın bir kesimi diye kullanılan kavram hangi halk kesimini ifade etmektedir. Bu ifadenin sahipleri, bunu halka ve kamuoyuna açıklamak ile yükümlüdürler. Kaldı ki AİHM ve hatta Anayasa Mahkemesi kararları, toplantı özgürlüğünün halkın bir kesimini rahatsız etmesinin bile yasaklama gerekçesi yapılamayacağını defaatle karar altına almış bulunmaktadır" diye konuştu.
Festivalin yasaklanma gerekçelerinin hukuki ve meşruiyetten uzak olduğunu savunan Demir, "Bu karar hukuksal normlar dışında, demokratik devlet sorumluluklarının da açık ihlalidir" dedi. Bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de yaptığı kısa konuşmaların ardından festival tertip komitesi, olaysız şekilde dağıldı.

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Tunceli'de festival yasağına tepki

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