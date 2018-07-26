Tunceli'de festival yasağına tepki 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de bu yıl 18'inci kez düzenlenmesi planlanan, ancak güvenlik gerekçesiyle Valilik kararı ile iptal edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali tertip komitesi, bugün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ile iptal kararına tepki gösterdi.

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan ve aralarında HDP milletvekilleri Alican Önlü, Dilşad Cambaz Kaya'nın yanı sıra sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların da bulunduğu Festival Tertip Komitesi, festival yasağına teki gösterdi. Hazırlanan açıklaması metnini Tertip Komitesi adına Hıdır Demir okudu. 18 yıldır düzenlenen ancak son üç senedir izin verilmediği için yapılamayan Munzur Kültür ve Doğa Festivali kutlamalarına bir gün kala Valilikçe yasaklandığını belirten Demir, "Her şeyden önce bu kararın son güne kadar bekletilerek tarafımıza bildirilmesi, yapılan işlemin her türden iyi niyetten uzak olduğunu göstermektedir. Öne sürülen gerekçelendirmede, festivalimizin 'yasadışı faaliyetlere, terör ve provokasyonlara' alan açacağı iddiası mesnetsizdir. Kaldı ki böylesi olasılıklara karşı önlem almak, festivalimizi güvenlik içinde yapmamızı sağlamakla yükümlü olanların, bu gerekçelendirmeyi, demokratik hakkımızın yasaklanması gerekçesiyle yapmaları, temel hukuk normlarının ihlalidir. Kişi başına neredeyse bir güvenlik görevlisinin düştüğü Dersim'de, festivali güvenlik gerekçesiyle yasaklanması ayrıca dikkat çekilmesi gereken başka bir tezattır" dedi.