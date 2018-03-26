Tunceli’de FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Tunceli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda açıkta bulunan 11 askeri ve emniyet personeli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda açıkta bulunan 6’sı rütbeli asker, 5’i polis toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltında bulunan 5 polisin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum