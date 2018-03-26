Tunceli’de FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Tunceli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda açıkta bulunan 11 askeri ve emniyet personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda açıkta bulunan 6’sı rütbeli asker, 5’i polis toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltında bulunan 5 polisin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.