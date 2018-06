Tunceli'de gondol keyfi

Tunceli'de planlanan tüm çalışmaların kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve geleceğe hazırlanması için yapıldığını anlatan Sonel, şöyle konuştu:

"Kahraman güvenlik güçlerimiz hakikaten teröristle mücadeleyi mükemmel yapıyor. Biz de devlet olarak, devletimizin tüm birimleri olarak, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz. Yani çocuğundan, dedesine, nenesine kadar sırtımızda taşımaya çalışıyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Artık dışarıdan gelen misafirlerimiz Tunceli'ye geldiği zaman, 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk, Tunceli çok güzel bir yermiş.' diyorlar. Hakikaten öyle. Huzur var şu an. Otellerimizde doluluk oranı çok yüksek. Yani Tunceli'nin o güzelliklerini göremeye yaşamaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Tunceli eski Tunceli değil. Çiçek gibi oluyor. Çocuğundan yaşlısına kadar toplumumuzun her kesiminde memnuniyet var. Şu kısa 11 aylık sürede yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projelerin kısa sürede geçmesi insanları mutlu ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Dediğim gibi Tunceli'ye gelsinler, görsünler. Bu güzellikleri yaşamaya çalışsınlar. Hani diyorlar ya anlatmaya gerek yok işte her şey ortada."