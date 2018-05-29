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Tunceli'de "Gri" kategorideki terörist ölü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

Hozat ilçesi kırsalındaki operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalındaki operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hozat ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.

Akşam saatlerinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Yapılan değerlendirmede, etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristle beraber, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el bombası, sırt çantası, dürbün, palaska, kod tablosu ve panço ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Hozat terör operasyonu Tunceli Tunceli Valiliği

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