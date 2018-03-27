Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce, terör örgütü mensuplarına yönelik ilçenin kırsalında hava destekli operasyon başlatıldı.

"Cobra" tipi helikopterlerin de destek verdiği operasyonda, karşılaşılan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Helikopterlerin de teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı çatışmada iki terörist ölü ele geçirildi.

Operasyon sebebiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.