Tunceli'de iş yerinden hırsızlık

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir iş yerinden alkollü içecek, sigara ve elektronik eşya çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam Moğultay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin camı kırılarak yapılan hırsızlık olayında, iş yerinden çeşitli marka ve miktarda alkollü içecek, sigara ve elektronik eşya çalındığı tespit edildi.

Ekipler, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirlediği İ.S'yi çaldığı malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.