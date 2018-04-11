HABER

Tunceli'de iş yerinden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:03 | Son Güncelleme

İş yerinden alkollü içecek, sigara ve elektronik eşya çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir iş yerinden alkollü içecek, sigara ve elektronik eşya çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam Moğultay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin camı kırılarak yapılan hırsızlık olayında, iş yerinden çeşitli marka ve miktarda alkollü içecek, sigara ve elektronik eşya çalındığı tespit edildi.

Ekipler, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirlediği İ.S'yi çaldığı malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş yerinde hırsızlık Tunceli Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

MİT'in Kosova'dan getirdiği FETÖ şüphelileriyle ilgili yeni gelişme

MİT'in Kosova'dan getirdiği FETÖ şüphelileriyle ilgili yeni gelişme

MuudArt.com : ‘Muud’una göre yaşa’

MuudArt.com : ‘Muud’una göre yaşa’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.