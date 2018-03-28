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Tunceli'de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

Pülümür ilçesi kırsalında sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki operasyonda sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Pülümür ilçesi Dereboyu köyü Komlar mevkisi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Operasyonda, ilçe kırsalında sit alanı olarak tescillenmiş alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahısların İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak kazı Pülümür sit alanı Tunceli

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