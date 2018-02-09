Tunceli'de kütüphane ve tekstil fabrikası açılışı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde Şehit Polis Memuru İsrafil Kargı adına oluşturulan kütüphane ile 150 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası hizmete açıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Pertek ilçesinde ilk ziyaretini iş adamı Cemal Karaaslan tarafından yaptırılan 150 kişi kapasiteli tekstil fabrikasına gerçekleştirdi. Sonel, burada düzenlenen törende fabrikanın kurdelesini kesti. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Sonel, Tunceli'de kısa sürede 567 kişiye iş olanağı verdiklerini, yıl sonuna kadar 2 bin kişiye daha istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Pertek Cumhuriyet Ortaokulunu da ziyarette bulunan Sonel, kendisine ilgi gösteren öğrencilerle sohbet etti. Sonel, öğrencilerin halı saha isteklerinin kısa sürede yerine getireceğinin müjdesini verdi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Sonel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce okulda Şehit Polis Memuru İsrafil Kargı adına kütüphane oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolay kurulmadığını dile getiren Sonel, şu değerlendirmede bulundu: "Geçmişten günümüze nice şehitler verdik ve hala da veriyoruz. Son olarak kahraman güvenlik güçlerimiz Afrin'de destanlar yazıyor. Son şehidimiz de yine 4. Komando Tugayımız 4 tabur Afrin'de. Orada yine Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde komiser muavini olan bir kızımızın eşi şehit oldu. Tabii ölümün çaresi doğmamak. Hepimiz vade dolduğunda bir gün öleceğiz ama yüce Rabbim bizlere şehitlik mertebesini de nasip eder inşallah." Çocuklara daha güçlü ve güzel yarınlar hazırlanması gerektiğini ifade eden Sonel, şunları kaydetti: "Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle bir yıldız gibi parlamakta ve ülke üzerinde oynanan oyunlar hem içte hem dışta devam etmekte. Özellikle sevgili çocuklarımıza söylüyorum bunu, gelecek Türkiye'sinde sizler güzel yerlerde görev alacaksınız. Bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin, bu toprakların kıymetini bilin. Çalışın, bilgili olun, güçlü olun ve dünyada daha da güçlü söz sahibi olacak bir ülkenin fertleri olun. Şehitlerimiz, şehit yakınları başımızın tacı, onlar için ne yapsak azdır. Fırsat buldukça evlerine gidelim, ziyaret edelim, hal hatırlarını soralım şehit ailelerimizin, gazilerimizin, yetim öksüzlerimizin, engeli olan vatandaşlarımızın, gariplerimizin. O birlik ve beraberlik pekişsin."

Tunceli'nin güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu ve kente yapılan yatırımlara başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek verdiğini anlatan Sonel, yatırım için talep edilenin kısa sürede yerine geldiğini söyledi. Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Sonel, açılan kütüphaneye de bir şehit polis memurunun adının verilerek yaşatılmasının anlamlı olduğunu belirtti. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de "Topluma, ailelerine, devletine, milletine yararlı gençler yetiştirmek amacıyla zamanlarını verimli geçirmeleri için bu kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla vatanı ve milleti için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin isimleri kütüphanelerimize verildi." dedi. İsrafil Kargı'nın 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olduğunu aktaran Ateş, Kargı'nın eşinin Pertekli olması nedeniyle açılan kütüphaneye isminin verildiğini belirtti. Şehit polis memuru İsrafil Kargı'nın babası Hüseyin Kargı da "Biz çocuklarımızı vatan ve bayrak sevdasıyla büyüttük. Afrin'de çarpışan ordularımızın ve emniyet güçlerinin Allah yardımcıları olsun." dedi.