Tunceli’de öğrencilere afet bilinci eğitimi

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.
Tunceli AFAD tarafından Nazimiye ilçesindeki öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi. Simülasyon kiti gösterimi ile öğrenciler hem eğlendi, hem de deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi. Daha sonra ise deprem tahliye tatbikatı yapılarak eğitimler tamamlandı.
İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Nazımiye ilçemizdeki öğrencilerimize afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verilmiştir. Simülasyon Kiti Gösterimi ile öğrenciler hem eğlendiler, hem de deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendiler. Sonrasında deprem tahliye tatbikatı yapılarak okullardaki eğitimimiz tamamlanmıştır. Bu kapsamda eğitimlerimize devam edeceğiz” denildi.
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı
Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum