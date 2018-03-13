Tunceli’de öğrencilere afet bilinci eğitimi

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

Tunceli AFAD tarafından Nazimiye ilçesindeki öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi. Simülasyon kiti gösterimi ile öğrenciler hem eğlendi, hem de deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi. Daha sonra ise deprem tahliye tatbikatı yapılarak eğitimler tamamlandı.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Nazımiye ilçemizdeki öğrencilerimize afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verilmiştir. Simülasyon Kiti Gösterimi ile öğrenciler hem eğlendiler, hem de deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendiler. Sonrasında deprem tahliye tatbikatı yapılarak okullardaki eğitimimiz tamamlanmıştır. Bu kapsamda eğitimlerimize devam edeceğiz” denildi.