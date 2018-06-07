Göreve başlamasının ardından kent genelindeki 72 okulda öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve alışkanlık haline getirmek için proje hazırladıklarını vurgulayan Sonel, 72 okulda en çok kitap okuyan okul birincilerine bilgisayar, ikincilere bisiklet üçüncülere ise saat ve tüm öğrencilere de kitap armağan edeceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı.

Tunceli'de yaptıkları tüm çalışmaların altında çocukların, gençlerin geleceğe daha güzel nasıl hazırlanabileceğinin yattığını belirten Sonel, Valilik ve Belediye olarak her zaman gençlerin ve çocukların yanında olduklarını söyledi.

Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ilde 11 ay önce göreve başlamasının ardından her ortamda eğitimin birinci öncelikleri olacağını her ortamda söylediğini belirtti.

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından kent genelindeki tüm okullar arasında en çok kitap okuyan öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Oku kitabını al armağanını" projesi kapsamında dereceye giren 216 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

- "Munzur'u adeta Venedik'e çevirdik"

Tunceli'nin çehresini değiştirmek ve daha yaşanılabilir kent yapabilmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Sonel, kent genelinde onlarca projenin aynı anda yürütüldüğünü söyledi.

Munzur Çayı'nın kent için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sonel, "Munzur'da size bir sürpriz yaptık. Belki çoğunuzun haberi yoktu, Munzur'u adeta Venedik'e çevirdik. Az önce gondollarımız da geldi. Yıllardır konuşulup hayal olan konular, yaklaşık daha bir yıl olmadı göreve başlayalı, hepsi yavaş yavaş bitiyor. Hatta hızlı bitenler de var. Az önce Munzur'da gondolda da ilk turumuzu yaptık. Yani artık şunu söylüyorum, artık Venedik'e gitmeye falan gerek yok. Gelsinler Munzur'un şehri Tunceli'de gondol sefası var artık." dedi.

Munzur Çayı üzerinde yapılması planlanan baraj ve HES projelerine de değinen Sonel, şunları kaydetti:

"Munzur üzerinde yapılması düşünülen bir HES vardı hatırlıyor musunuz? İlk geldiğimiz günlerde sayın bakanımızla da görüşmüştük. Allah razı olsun onda da her türlü desteği vardı. Artık Munzur üzerinde HES değil, Munzur Dünya Rafting Federasyonu tarafından tanınan 36 kilometrelik rafting parkuru olarak belirlendi. Bu şu demektir, artık Munzur doğasıyla, endemik bitkileriyle, raftingiyle, gondoluyla, tekne gezintileriyle, su sporlarıyla siz çocuklarımızın, gençlerimizin ve Tunceli halkımızın hizmetine girecek."

Sonel, iyi tatiller dilediği öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Program, konuşmanın ardından Vali Sonel ve beraberindekilerin dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermeleri ile sona erdi.

