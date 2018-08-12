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Tunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'tan geldikleri Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Tunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

TUNCELİ, (DHA)- KUZEY Irak'tan geldikleri Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Teröristlerden birinin sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirtildi.
Tunceli Valiliği, Irak'tan yurda gelerek eylem hazırlığnda olduğu belirlenen ve düzenlenen hava destekli operasyonla ektisiz hale getirilen 10 terörist ile ilgili açıklama yaptı. teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklama şöyle:
"11.08.2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 25 yıldır bölücü terör örgütü dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu terör arananlar kırmızı listede bulunan Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden çalışmalarda; 4 adet M-16 piyade tüfeği, 16 adet M-16 şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 9 adet el bombası, 968 adet M-16 mühimmatı, 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 5 adet kütüklük, 1 adet el telsizi, 2 adet ateşleme düzeneği, 1 adet pil bloğu, 1 adet ateşleme kumandası, 1 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz dürbünü, 5 adet sırt çantası, 49 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP yapımında kullanılan düzenek, 4 adet şemsiye, 2 adet el feneri, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖRGÜTÜN SÖZDE ERZURUM EYALET SORUMLUSU
Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirtildi.

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