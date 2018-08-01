Tunceli'de öldürülen terörist binbaşıyı şehit etmiş

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 2 Haziran günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden Deniz Düzgün'ün de aralarında bulunduğu ortaya çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröriste ait cesetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilere şöye denildi:

"Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine, Deniz Düzgün'ün Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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