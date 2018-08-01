HABER

Tunceli'de öldürülen terörist binbaşıyı şehit etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

  TUNCELİ'de 2 Haziran günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden Deniz Düzgün'ün de aralarında bulunduğu ortaya çıktı.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada,  2 Haziran'da Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröriste ait cesetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilere şöye denildi: "Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine, Deniz Düzgün'ün Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir.

Tunceli'de öldürülen terörist binbaşıyı şehit etmiş

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de 2 Haziran günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden Deniz Düzgün'ün de aralarında bulunduğu ortaya çıktı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröriste ait cesetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilere şöye denildi:
"Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine, Deniz Düzgün'ün Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de öldürülen terörist binbaşıyı şehit etmiş

PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
Sultangazi'de silahlı market soygunu kameradaSultangazi'de silahlı market soygunu kamerada
Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldüTunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi

Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.