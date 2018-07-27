Tunceli'de orman yangını

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde orman yangını başladı.

İlçeye bağlı Çataksu köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 kişilik ekip ve Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğünden alınan dozerle müdahale ediliyor.

Yangının ekili alanlara ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

