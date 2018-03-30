Tunceli’de

Tunceli Belediyesi tarafından Yazar Ahmet Turgut ile "Ortak Acı Kerbela" konferansı düzenlendi.

Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yapılan Yazar Ahmet Turgut ile "Ortak Acı Kerbela" konferansı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kerbela’da yaşanan olaylara bilgi veren Yazar Ahmet Turgut, "Kerbela sayfalar dolusu kitaplara konu olmuş acı ve bir o kadarda gönüllere taht kurmuş bir olay. Kerbela bizim için bir rahmet. Biz belki de Kerbela olmasa Evladı Resul ile bu kadar dilimizi tatlandıramayacaktık ya da bu kadar gönlümüze ayna tutamayacaktık. Biz anlayabilirsek Kerbela’yı ve Kerbela’nın mektebinden ders almaya çalışırsak sosyal, kültürel, sosyolojik her açıdan büyük bir rahmettir. Kerbela’nın günü yok, biz hep Muharrem aylarında Kerbela’yı hatırlayan bir toplum olduk. Ama şu an Recep ayındayız ve tekrar Kerbelayı yad edebildik. Sevdiklerimizden birini kaybettiğimizde içimiz nasıl yanıyorsa Kerbela acısı da öyledir. Kandil yakınındakini yakmadan, uzaktakilere ışık vermez" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Turgut, Vali Tuncay Sonel’in katılımcılara armağan edilmek üzere özel olarak hazırlattığı kitapları imzalamasıyla sona erdi.