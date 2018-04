Tunceli’de Otizim günü etkinlikleri

Tunceli’de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Mahallesi SGK önünde bir araya gelen grup, Büyük Park’a yürüdü. Pankart açılan yürüyüş sonunda otizimliler için pasta kesildi.

Yürüyüşlerinin amacının otizmli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya,2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında kurumları ve Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yılki sloganın ’Fark et, kabul et ve benimle yürü’ olduğunu dile getiren Yosunkaya," Bizler de bu kapsamda otizmli kardeşlerimizi fark ediyoruz, onları kabul ediyoruz ve onlarla birlikte yürüyoruz. Amacımız otizmli bireylerin sadece 2 Nisan’da değil, onların sürekli hatırlanması, toplum içerisinde her zaman kabul edilmesi ve var olduklarını göstermek" dedi.