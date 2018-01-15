TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terörle mücadele kapsamında 30 bölgenin, yarından itibaren 30 Ocak'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge, 16-30 Ocak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı vurgulandı.

(AA)