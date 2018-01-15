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Tunceli'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Kentteki 30 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terörle mücadele kapsamında 30 bölgenin, yarından itibaren 30 Ocak'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge, 16-30 Ocak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı vurgulandı.

(AA)

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