HABER

Tunceli'de terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:28 | Son Güncelleme

Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda, imha edilen terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda silah ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda, imha edilen terör örgütüne ait 9 sığınağa tuzaklanmış TOW mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 2 antitank roketatar mühimmatı, 5 kilogram plastik patlayıcı, 100 kilogram amonyum nitrat tozu ile karşılaştırılmış alüminyum tozu, dinamit lokumu, 9 basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait 9 sığınak tespit edildi.

Açıklamada, sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Keskin nişancı tüfeği, tuzaklanmış TOW mühimmatı, av tüfeği, 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 75 elektrikli fünye, 7 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 kalaşnikof kütüklüğü, 5 kilogram plastik patlayıcı, 6 elektronik düzenek, 2 dinamit lokumu, 9 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 10 pil bloku, 5 terörist kıyafeti, 3 akü, sivil elbise, 5 şemsiye, 5 kar elbisesi, 55 battaniye, 5 uyku tulumu, 100 kilogram amonyum nitrat tozu ile karşılaştırılmış alüminyum tozu, 100 metre kablo, 80 pil, 11 mont, 50 metre halat, 30 ampul, 2 sırt çantası, 150 litre benzin, 5 mutfak tüpü, soba, 13 soba borusu, 10 çakmak gazı, 2 el telsizi, 50 metre ip, 5 çift ayakkabı, gömlek, 68 enerji içeceği, 2 takım diş tedavi malzemesi, 2 diş çekme malzemesi, 13 kilogram tütün, 60 kilogram ceviz, 50 kilogram sumak, 35 kilogram pul biber, 30 kilogram salça, 105 kilogram şeker, 33 kilogram çay, 10 kilogram un, 3 kilogram kahve, 10 kilogram pirinç, 17 kilogram tuz, 3 kilogram kekik, 30 litre bulaşık deterjanı, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Tespit edilen 9 el yapımı patlayıcının bomba imha uzmanı ekip tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
İkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyorİkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyor
Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mazgirt Nazımiye terör operasyonu Tunceli Tunceli Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.