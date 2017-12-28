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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Hozat ilçesi kırsalındaki operasyonda 8 sığınak ve bir mağarada, teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve bir mağarada, teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hozat 51. Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hozat ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen bir mağara ve 8 sığınakta, 29 büyük tüp, 3 küçük tüp, 8 kalaşnikof mühimmatı, 150 metre ip, 10 metre naylon, birer adet jeneratör, testere, kazma, kürek, battaniye, mont, pançonun yanı sıra bir çuval un, muhtelif ilaç malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kentte, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

(AA)

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