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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Tunceli Valiliği: "Operasyonda, 2 mağara içerisinde 100 kalaşnikof askı kayışı, tüp, akü, 2 şarjör kılıfı, 16 terörist kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, 20 metre branda, 10 metre naylon, sırt çantası, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlere ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 2 mağara içerisinde 100 kalaşnikof askı kayışı, tüp, akü, 2 şarjör kılıfı, 16 terörist kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, 20 metre branda, 10 metre naylon, sırt çantası, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi."

(AA)

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