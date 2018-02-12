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Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda toprak altına gizlenmiş, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda toprak altına gizlenmiş, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toprak altına gizlenmiş 5 adet 4'lü pil bloku, terörist kıyafeti, 2 bin metre kablo, 2 testere, levye, çaydanlık, tarak, diş fırçası ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Nazımiye terör operasyonu Tunceli Tunceli Valiliği

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